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Бьянка Сенсори: от скромной архитекторши до супруги Канье Уэста

Бьянка Сенсори: от архитектора до жены Канье Уэста

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Шоу-бизнес

Бьянка Сенсори стала мгновенной мировой знаменитостью после своего брака с Канье Уэстом. Ее бывший начальник Джо Тоскано утверждает, что ее талант и умение привлекли внимание рэпера, а не только внешность.

Бьянка Сенсори: от архитектора до жены Канье Уэста
Фото: flickr by Pieter-Jannick Dijkstra is licensed under CC BY-SA 2.0

Бьянка начала свою карьеру в архитектурной сфере и была оценена за свои навыки и личностные качества.

Сейчас она не только супруга и муза Канье Уэста, но и вызывает общественный интерес своими контраверсиальными нарядами. Однако ее родители выражают беспокойство за то, что она "контролируется" своим мужем.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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