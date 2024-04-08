Бьянка Сенсори стала мгновенной мировой знаменитостью после своего брака с Канье Уэстом. Ее бывший начальник Джо Тоскано утверждает, что ее талант и умение привлекли внимание рэпера, а не только внешность.
Бьянка начала свою карьеру в архитектурной сфере и была оценена за свои навыки и личностные качества.
Сейчас она не только супруга и муза Канье Уэста, но и вызывает общественный интерес своими контраверсиальными нарядами. Однако ее родители выражают беспокойство за то, что она "контролируется" своим мужем.
Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.