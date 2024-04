Эксперт разобрал на части новый проект Меган Маркл: две грубые ошибки на старте

Новый проект герцогини Сассекской Меган Маркл, American Riviera Orchard, подвергся критике со стороны эксперта по PR из-за двух "устаревших" ошибок на его Instagram*-аккаунте.

Фото: Wikipedia by Office of the Governor-General is licensed under CC BY 4.0