Эксперт разобрал на части новый проект Меган Маркл: две грубые ошибки на старте

Новый проект герцогини Сассекской Меган Маркл, American Riviera Orchard, подвергся критике со стороны эксперта по PR из-за двух "устаревших" ошибок на его Instagram*-аккаунте.
По мнению специалиста, аккаунт использовал устаревший метод размещения тизера — несколько изображений с небольшим содержанием в каждом, чтобы сформировать одно большое изображение, что не стимулирует пользователей к взаимодействию. Кроме того, изображение было спроектировано для горизонтального просмотра, что не соответствует формату Instagram* Story.
Проект American Riviera Orchard предполагает продажу товаров от предметов интерьера до товаров для домашних животных, и один из экспертов предложил расширить ассортимент, в том числе предложив крем для морозобитых членов после откровений Гарри о своих интимных проблемах.
* — запрещенная социальная сеть.
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