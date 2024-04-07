Кайли Дженнер беременна от Тимоти Шаламе? Что можно рассмотреть на ее новых фотографиях

Кайли Дженнер, 26-летняя мать двоих детей, опубликовала серию фотографий в своем последнем посте в Instagram*. На снимках она позировала на пляже, окруженная пальмами, волнами и голубым небом.
Она была одета в бикини от Chanel с серебряными заклепками и черным контуром. Кайли также показала свои многоцветные омбре-ногти и кольца.
Фотографии вызвали широкий резонанс, особенно после слухов о ее предполагаемой беременности от Тимоти Шаламе, которые были опровергнуты после появления подробностей о фильмировании сцен для нового сезона шоу "Кардашьяны".
* — запрещенная социальная сеть.
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