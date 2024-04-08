Фэшн-блогера Кристину Цымлянскую задержала полиция в Москве за наряд в стиле Бьянки Цензори

Стилиста Кристину Цымлянскую препроводили в полицию за откровенный наряд

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Откровенный наряд стилиста и фэшн-блогера Кристины Цымлянской не оценили сотрудники правоохранительных органов. Дефиле модели продолжилось в отделении полиции.

Фото: @tsymlyanskaya by Телеграм-канал Кристины Цымлянской is licensed under public domain

Модный показ в центре Москвы закончился для Кристины Цымлянской неприятностями. Блогером, наряженной в бюстгалтер и кружевные колготки, заинтересовались правоохранители.

Об инциденте рассказала сама Кристина.

"Дальше подъезжает ещё машина полиции, выходят двое и снова идут к нам. Просят документы и единственный аргумент — это то, что фотографируюсь в неподобающем виде в общественном месте", — пожаловалась звезда Интернета в социальных сетях.

Цимлянская уверена, что не нарушила закон, так как в законе не прописано, насколько тот или иной наряд выглядит вызывающим.

Девушке пришлось написать объяснительную, после чего её отпустили.

Ранее сообщалось, что Бьянка Цензори пришла на свидание с рэпером Канье Уэстом в ажурных колготах и без трусов.