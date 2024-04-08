Фэшн-блогера Кристину Цымлянскую задержала полиция в Москве за наряд в стиле Бьянки Цензори

Откровенный наряд стилиста и фэшн-блогера Кристины Цымлянской не оценили сотрудники правоохранительных органов. Дефиле модели продолжилось в отделении полиции.
Модный показ в центре Москвы закончился для Кристины Цымлянской неприятностями. Блогером, наряженной в бюстгалтер и кружевные колготки, заинтересовались правоохранители.
Об инциденте рассказала сама Кристина.
"Дальше подъезжает ещё машина полиции, выходят двое и снова идут к нам. Просят документы и единственный аргумент — это то, что фотографируюсь в неподобающем виде в общественном месте", — пожаловалась звезда Интернета в социальных сетях.
Цимлянская уверена, что не нарушила закон, так как в законе не прописано, насколько тот или иной наряд выглядит вызывающим.
Девушке пришлось написать объяснительную, после чего её отпустили.
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