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Продюсер Иосиф Пригожин показал торт необычной формы на своём юбилее

Иосиф Пригожин похвастался экзотическим тортом на своём юбилее

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Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин поделился фото с праздника, посвященного юбилейной дате.

Иосиф Пригожин похвастался экзотическим тортом на своём юбилее
Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public domain

Пригожин разместил в Инстаграм* снимки со своего дня рождения. Шоумен 2 апреля отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 55 лет.

"В узком кругу разрезали вкусный торт по случаю дня рождения", — написал Пригожин в своём микроблоге.

Торт был выполнен по индивидуальному заказу финалисткой шоу "Мастер Кондитер" на телеканале "Пятница!" Кондитерсткое изделие обрело форму огромного экзотического фрукта.

Ранее певец и композитор Игорь Николаев показал кадры с юбилея Иосифа Пригожина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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