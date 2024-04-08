Продюсер Иосиф Пригожин показал торт необычной формы на своём юбилее

Продюсер Иосиф Пригожин поделился фото с праздника, посвященного юбилейной дате.
Пригожин разместил в Инстаграм* снимки со своего дня рождения. Шоумен 2 апреля отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 55 лет.
"В узком кругу разрезали вкусный торт по случаю дня рождения", — написал Пригожин в своём микроблоге.
Торт был выполнен по индивидуальному заказу финалисткой шоу "Мастер Кондитер" на телеканале "Пятница!" Кондитерсткое изделие обрело форму огромного экзотического фрукта.
Ранее певец и композитор Игорь Николаев показал кадры с юбилея Иосифа Пригожина.
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