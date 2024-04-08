Продюсер Иосиф Пригожин показал торт необычной формы на своём юбилее

Иосиф Пригожин похвастался экзотическим тортом на своём юбилее

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Продюсер Иосиф Пригожин поделился фото с праздника, посвященного юбилейной дате.

Фото: https://www.instagram.com/prigozhin_iosif by Инстаграм Иосифа Пригожина is licensed under public domain

Пригожин разместил в Инстаграм* снимки со своего дня рождения. Шоумен 2 апреля отпраздновал свой юбилей. Ему исполнилось 55 лет.

"В узком кругу разрезали вкусный торт по случаю дня рождения", — написал Пригожин в своём микроблоге.

Торт был выполнен по индивидуальному заказу финалисткой шоу "Мастер Кондитер" на телеканале "Пятница!" Кондитерсткое изделие обрело форму огромного экзотического фрукта.

Ранее певец и композитор Игорь Николаев показал кадры с юбилея Иосифа Пригожина.

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