"Я получаю огромное количество проклятий": Юрий Стоянов рассказал о критике со стороны украинцев за свое отношение к СВО

Юрий Стоянов заявил, что актеры должны заниматься искусством, а не политикой

1:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный актер Юрий Николаевич Стоянов остался в России после начала СВО, избегая явного выражения своих политических взглядов. Он предпочел сохранить нейтральную позицию, считая, что каждый человек должен заниматься своим делом, а его дело — это искусство.

Фото: commons.wikimedia.org by A.Savin is licensed under Free Art License

Несмотря на его стремление избегать политических дебатов, Стоянов столкнулся с волной критики как со стороны россиян, так и украинцев. Он описывает, что получает много отрицательных отзывов из своего родного города, Одессы, что особенно для него поразительно.

"Я получаю огромное количество проклятий на тему того, что на самом деле я трус, что ни о чем не говорю", — рассказал актер.

Стоянов признается, что его выбор сохранять нейтральность не связан с желанием избежать конфликтов или найти легкое оправдание. Он утверждает, что эта позиция у него уже много лет и является выражением его убеждений.

"Неужели обязательно надо появиться в Интернете и сказать: я за это, я против этого?", — передает слова Юрия Николаевича StarHit.

Стоянов считает, что его вклад в общество через творчество превышает возможный эффект от громких политических заявлений. Он верит, что через свои работы он может приносить пользу, делая то, что выходит лучше всего, и чему посвятил много лет труда и любви.