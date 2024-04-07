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На звезду сериала "Улица разбитых фонарей" подали в суд: стало известно, что коммунальщикам нужно от Дукалиса

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности

0:41
Шоу-бизнес

Актер Сергей Селин, который прославился ролью Дукалиса в популярном сериале "Улица разбитых фонарей", в настоящее время оказался в центре внимания судебного процесса, связанного с задолженностью перед коммунальными службами.

SHOT: коммунальные службы подали в суд на Сергея Селина из-за задолженности
Фото: thebestphotos.ru by Mikhail Popov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Его ИП, через которое он сдает недвижимость в аренду в Санкт-Петербурге, обвиняется в непогашенной задолженности в размере 50 тысяч рублей за электричество, сообщает Telegram-канал "SHOT". Государственное унитарное предприятие "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга" подало иск в суд для взыскания этой суммы.

Известно, что Селин вложил средства, заработанные на актерской деятельности, в арендный бизнес в Петербурге.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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