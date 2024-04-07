"Целая гора бриллиантов": МакSим раскрыла правду о подарке от таинственного ухажера

Певица МакSим рассказала, что неизвестный ухажер подарил ей шоколадный торт

1:11 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная российская певица МакSим (Марина Абросимова) редко раскрывает детали своей личной жизни, но недавно она поделилась некоторыми сведениями о таинственном ухажере.

Фото: Официальный Telegram-канал "МакSим"

В своем блоге она опубликовала фотографию подарка, присланного незнакомцем, который включал в себя огромный букет белых роз, шоколадный торт и небольшую бархатную коробку. В этой коробке оказался "маленький подарочек с целой горой бриллиантов". Однако МакSим призналась, что не принимает подобные подарки и предпочитает хранить их без использования.

Личная жизнь певицы всегда была загадочной. Она редко делится деталями своих отношений, но известно, что один из ее бывших возлюбленных помог ей избавиться от алкогольной зависимости, отправив на лечение. По словам МакSим, он организовал для нее процесс реабилитации, включая занятия с психологами. Однако эти отношения не привели к браку, сообщает StarHit.

МакSим также не любит носить украшения, подаренные бывшими, и часть из них она отдаёт на благотворительность. Она признается, что не получает удовольствия от ношения подарков, и предпочитает хранить их как память о своих отношениях.