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Звезда сериала "Солдаты" объявлен в розыск: Игорь Гаспарян задолжал судебным приставам

SHOT: судебные приставы объявили в розыск актера Игоря Гаспаряна

1:09
Шоу-бизнес

Актёр Игорь Гаспарян, который прославился благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Солдаты", "Волшебный участок" и "Физрук", стал объектом внимания судебных приставов из-за задолженности в размере около ₽70 тысяч, они объявили его в розыск.

SHOT: судебные приставы объявили в розыск актера Игоря Гаспаряна
Фото: commons.wikimedia.org by Georg Pik is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Всего на него открыто 53 исполнительных производства, главным образом за нарушения правил дорожного движения, сообщает Telegram-канал "SHOT".

В последние два года Гаспарян столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем, связанными с операцией по удалению двусторонней грыжи в брюшной полости. Он находится на длительной реабилитации и предпочитает восстанавливаться дома, несмотря на то, что официально его ещё не выписали из больницы. Эти проблемы со здоровьем, по словам самого актёра, возникли из-за неправильных занятий в молодости, в частности, греко-римской борьбой.

Несмотря на сложности, Гаспарян продолжает активную карьеру в кино и на телевидении, имея на счету более 90 работ. Его известность простирается за пределы сериалов, в которых он принимал участие, включая такие фильмы, как "Изображая жертву" и "Ночной дозор".

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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