Звезда сериала "Солдаты" объявлен в розыск: Игорь Гаспарян задолжал судебным приставам

SHOT: судебные приставы объявили в розыск актера Игоря Гаспаряна

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Игорь Гаспарян, который прославился благодаря своим ролям в таких сериалах, как "Солдаты", "Волшебный участок" и "Физрук", стал объектом внимания судебных приставов из-за задолженности в размере около ₽70 тысяч, они объявили его в розыск.

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Всего на него открыто 53 исполнительных производства, главным образом за нарушения правил дорожного движения, сообщает Telegram-канал "SHOT".

В последние два года Гаспарян столкнулся с серьёзными проблемами со здоровьем, связанными с операцией по удалению двусторонней грыжи в брюшной полости. Он находится на длительной реабилитации и предпочитает восстанавливаться дома, несмотря на то, что официально его ещё не выписали из больницы. Эти проблемы со здоровьем, по словам самого актёра, возникли из-за неправильных занятий в молодости, в частности, греко-римской борьбой.

Несмотря на сложности, Гаспарян продолжает активную карьеру в кино и на телевидении, имея на счету более 90 работ. Его известность простирается за пределы сериалов, в которых он принимал участие, включая такие фильмы, как "Изображая жертву" и "Ночной дозор".