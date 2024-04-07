Кристина Асмус и Гарик появятся вместе в новом фильме: персонаж актрисы отправится в путешествие с гусем

Другом персонажа Кристины Асмус в новом фильме "Обе две" станет гусь Гарик

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Кристина Асмус сыграла главную роль в комедийном фильме "Обе две", который откроет программу 46-го Международного московского кинофестиваля в апреле. Вместе с гусем Гариком она отправится в увлекательное путешествие.

Фото: panoramio.com by D Heaysman is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

История фильма разворачивается вокруг 14-летней Глаши, чья жизнь круто меняется после смерти бабушки. В условиях, когда ей нужна опека, она бежит к младшей тете Ане. Вместе им предстоит отправиться в путешествие в компании гуся, что обещает зрителям массу забавных и трогательных моментов, сообщает "7 дней".

Режиссер фильма Владимир Котт выделяет основную тему работы — важность поддержки и принятия. Героини сталкиваются с различными трудностями и потерями, но в процессе путешествия они находят не только новых друзей, но и новый взгляд на собственные жизни.

В фильме также сыграли Валентина Мазунина, Кирилл Кяро, Филипп Бледный, Семен Фурман, Ёла Санько и Дмитрий Блохин. Премьера запланирована на 25 июля.

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