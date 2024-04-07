Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин

Филипп Киркоров заявил, что имена всех его бывших женщин начинались на букву "А"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В третьем выпуске юмористического шоу "Звезды" на НТВ зрители стали свидетелями захватывающей дуэли между двумя командами: "Регионы", возглавляемой Денисом Дороховым, и "Борцы", которыми руководил Филипп Киркоров.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Киркоров, в своем обычном манере, не только поднял настроение зрителей своим выступлением, но и удивил их, появившись на сцене в королевском облике, украшенном короной. Его номер был насыщен юмором и неожиданными откровениями из личной жизни.

"Все мои бывшие женщины начинались на букву "А"", — заявил певец.

Выступление "Борцов" вызвало положительные отзывы от членов жюри. Тимати и Сергей Жуков высоко оценили мастерство Киркорова в переделке собственных хитов и добавлении в них элементов юмора. Однако, Валя Карнавал отметила начальную затянутость номера, хотя она признала, что команда успешно справилась с созданием динамики в конце выступления.