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Филипп Киркоров раскрыл общую черту всех его бывших женщин

Филипп Киркоров заявил, что имена всех его бывших женщин начинались на букву "А"

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Шоу-бизнес

В третьем выпуске юмористического шоу "Звезды" на НТВ зрители стали свидетелями захватывающей дуэли между двумя командами: "Регионы", возглавляемой Денисом Дороховым, и "Борцы", которыми руководил Филипп Киркоров.

Филипп Киркоров заявил, что имена всех его бывших женщин начинались на букву "А"
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Киркоров, в своем обычном манере, не только поднял настроение зрителей своим выступлением, но и удивил их, появившись на сцене в королевском облике, украшенном короной. Его номер был насыщен юмором и неожиданными откровениями из личной жизни.

"Все мои бывшие женщины начинались на букву "А"", — заявил певец.

Выступление "Борцов" вызвало положительные отзывы от членов жюри. Тимати и Сергей Жуков высоко оценили мастерство Киркорова в переделке собственных хитов и добавлении в них элементов юмора. Однако, Валя Карнавал отметила начальную затянутость номера, хотя она признала, что команда успешно справилась с созданием динамики в конце выступления.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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