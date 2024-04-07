В третьем выпуске юмористического шоу "Звезды" на НТВ зрители стали свидетелями захватывающей дуэли между двумя командами: "Регионы", возглавляемой Денисом Дороховым, и "Борцы", которыми руководил Филипп Киркоров.
Киркоров, в своем обычном манере, не только поднял настроение зрителей своим выступлением, но и удивил их, появившись на сцене в королевском облике, украшенном короной. Его номер был насыщен юмором и неожиданными откровениями из личной жизни.
"Все мои бывшие женщины начинались на букву "А"", — заявил певец.
Выступление "Борцов" вызвало положительные отзывы от членов жюри. Тимати и Сергей Жуков высоко оценили мастерство Киркорова в переделке собственных хитов и добавлении в них элементов юмора. Однако, Валя Карнавал отметила начальную затянутость номера, хотя она признала, что команда успешно справилась с созданием динамики в конце выступления.
Соглашение, подписанное в 2021 году между США, Британией и Австралией, вызвало значительное внимание в международном сообществе.