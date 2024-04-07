Станислав Садальский поздравил Эвелину Блёданс с юбилеем: талантливая, умная, деликатная

Станислав Садальский адресовал Эвелине Блёданс слова поздравления в честь юбилея актрисы.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём ВК-аккаунте фотографию с Эвелиной Блёданс, с которой он много лет играет на театральной сцене.
"С юбилеем мою дорогую подругу и партнершу! Сколько мы уже вместе играем, наверное, лет пятнадцать! Люблю Эвелину, талантливую, умную, деликатную, красивую! Добра и любви! Бледанс — браво", — написал заслуженный артист РСФСР под снимком.
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