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Станислав Садальский поздравил Эвелину Блёданс с юбилеем: талантливая, умная, деликатная

Садальский обратился к Эвелине Блёданс в честь дня рождения актрисы

0:42
Шоу-бизнес

Станислав Садальский адресовал Эвелине Блёданс слова поздравления в честь юбилея актрисы.

Садальский обратился к Эвелине Блёданс в честь дня рождения актрисы
Фото: https://vk.com/stassadalsky by ВК-аккаунт Станислава Садальского is licensed under public domain

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" разместил в своём ВК-аккаунте фотографию с Эвелиной Блёданс, с которой он много лет играет на театральной сцене.

"С юбилеем мою дорогую подругу и партнершу! Сколько мы уже вместе играем, наверное, лет пятнадцать! Люблю Эвелину, талантливую, умную, деликатную, красивую! Добра и любви! Бледанс — браво", — написал заслуженный артист РСФСР под снимком.

Ранее Игорь Николев показал фотографии со дня рождения Иосифа Пригожина.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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