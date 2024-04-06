Садальский иронично высказалася о необычном пении Любови Успенской: "Зато без фонограммы"

Садальский поиронизировал над пением Любови Успенской: "В Америке это бы не прошло"

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Станислав Садальский прокомментировал странное пение Любови Успенской.

Фото: https://vk.com/luba_uspenskaya_official by ВК-аккаунт Любови Успенской is licensed under public domain

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" опубликовал в своём Telegram-канале фрагмент выступления королевы русского шансона. Любовь Успенская исполнила песню в необычной манере. Вокалистка не очень чётко выговаривала слова.

"В Америке это бы не прошло, в России хавают! Какая прелесть! Зато без фонограммы", — написал заслуженный артист РСФСР в своём микроблоге.

Ранее Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей.