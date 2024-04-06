"А судьи кто?": беременная звезда "Дома-2" обозлилась из-за похорон Кпадону

Беременная звезда "Дома-2" Устиненко заявила, что не могла не прийти на похороны Кпадону

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участница телепроекта "Дом-2" Алиана Устиненко, ожидающая третьего ребенка, ответила на обвинения подписчиков — она заявила, что не могла не прийти на похороны коллеги Либерж Кпадону, несмотря на положение.

Фото: youtube.com by канал Новости Дом 2 is licensed under public domain

Она заявила, что не верит в приметы и предубеждения, поэтому во время беременности ходит в церковь, пьет кофе и сидит нога на ногу.

"Единственное, для морального состояния не всегда может быть хорошо. Но я не могла не прийти. Просто не могла", — пояснила женщина.

Алиана Устиненко также отреагировала на претензии, что она провела гендер-пати за несколько дней до похорон подруги. По ее словам, она не могла отменить мероприятие, к которому подготовка длилась несколько месяцев.

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