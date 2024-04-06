41-летняя Наталья Подольская раскрыла свои секреты красоты

Певица Наталья Подольская относится к заботе о внешности как к работе

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Певица Наталья Подольская в беседе с "АиФ" призналась, что относится к своей внешность как к части работы.

Фото: youtube.com by канал Наталья Подольская is licensed under public domain

Артистка старается следить за своей фигурой и питанием — так, она не ест консервы, соленое и жирное, а старается пить много воды. Благодаря привычке не переедать и не есть после семи, ей удалось не сильно поправиться во время беременности.

Подольская соблюдает режим сна, ложась спать до 12 ночи. Помимо этого она регулярно ходит в спортивный зал. Все это она выполняет для того, чтобы выглядеть достойно на сцене.

Наталья Подольская воспитывает двоих детей — сыновей Артемия и Ивана — от музыканта Владимира Преснякова.

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