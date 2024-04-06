41-летняя Наталья Подольская раскрыла свои секреты красоты

Певица Наталья Подольская в беседе с "АиФ" призналась, что относится к своей внешность как к части работы.
Артистка старается следить за своей фигурой и питанием — так, она не ест консервы, соленое и жирное, а старается пить много воды. Благодаря привычке не переедать и не есть после семи, ей удалось не сильно поправиться во время беременности.
Подольская соблюдает режим сна, ложась спать до 12 ночи. Помимо этого она регулярно ходит в спортивный зал. Все это она выполняет для того, чтобы выглядеть достойно на сцене.
Наталья Подольская воспитывает двоих детей — сыновей Артемия и Ивана — от музыканта Владимира Преснякова.
Ранее Паша Техник оказался в больнице из-за конфликта с полицией.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.