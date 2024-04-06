Экоактивистку Грету Тунберг задержали в Гааге

Борца за экологию Грету Тунберг задержали в Нидерландах

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шведскую активистку Грету Тунберг арестовала полиция Нидерландов.

Фото: wikimapia by Remigiusz Józefowicz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license

Грету Тунберг задержали в Гааге. Экоактивистка вместе с соратниками мешали автомобильному движению страны, перекрыв большую автотрассу А12.

Таким образом Грета с единомышленниками выразили протест против выделения Евросоюзом субсидий на приобретение ископаемого топлива.

Ранее сообщалось, что у Греты Тунберг отобрали микрофон, так как она в своей речи стала поддерживать Палестину.