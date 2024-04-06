Экоактивистку Грету Тунберг задержали в Гааге

Шведскую активистку Грету Тунберг арестовала полиция Нидерландов.
Грету Тунберг задержали в Гааге. Экоактивистка вместе с соратниками мешали автомобильному движению страны, перекрыв большую автотрассу А12.
Таким образом Грета с единомышленниками выразили протест против выделения Евросоюзом субсидий на приобретение ископаемого топлива.
Ранее сообщалось, что у Греты Тунберг отобрали микрофон, так как она в своей речи стала поддерживать Палестину.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.