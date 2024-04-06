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Скандальный рэпер Паша Техник оказался в больнице после конфликта с полицей

Рэпер Паша Техник оказался в больнице из-за конфликта с полицией

0:55
Шоу-бизнес

Рэпер Паша Техник оказался в больнице после словесной перепалки с полицейскими на частной вечеринке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Рэпер Паша Техник оказался в больнице из-за конфликта с полицией
Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

На закрытую вечеринку, на которой присутствовал музыкант, внезапно нагрянули сотрудники правоохранительных органов и положили людей лицом в пол. Они стали искать Техника и требовали от него спуститься вниз для досмотра. Но артист в грубой форме отвечал им отказом.

Еще вчера он выходил на связь с поклонниками и заверял, что концерт в казанском клубе состоится. Но сегодня он пропал, а в сообществе заведения Bazzar написали, что выступление переносится на неопределённый срок.

В конце декабря глава "Лиги безопасного интернет" Екатерина Мизулина написала заяваление на Пашу Техника за пропаганду запрещенных веществ.

Ранее модель Анастасия Решетова показала предмет гардероба, который носит 15 лет.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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