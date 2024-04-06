Скандальный рэпер Паша Техник оказался в больнице после конфликта с полицей

Рэпер Паша Техник оказался в больнице из-за конфликта с полицией

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Паша Техник оказался в больнице после словесной перепалки с полицейскими на частной вечеринке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал Gazgolder is licensed under public domain

На закрытую вечеринку, на которой присутствовал музыкант, внезапно нагрянули сотрудники правоохранительных органов и положили людей лицом в пол. Они стали искать Техника и требовали от него спуститься вниз для досмотра. Но артист в грубой форме отвечал им отказом.

Еще вчера он выходил на связь с поклонниками и заверял, что концерт в казанском клубе состоится. Но сегодня он пропал, а в сообществе заведения Bazzar написали, что выступление переносится на неопределённый срок.

В конце декабря глава "Лиги безопасного интернет" Екатерина Мизулина написала заяваление на Пашу Техника за пропаганду запрещенных веществ.

Ранее модель Анастасия Решетова показала предмет гардероба, который носит 15 лет.