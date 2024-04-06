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Собчак показала кадры с отдыха в Дубае с сыном Платоном

Собчак рассказала, как отдохнула с сыном в ОАЭ

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Шоу-бизнес

Ксения Собчак перечислила плюсы отдыха в Дубае. 

Собчак рассказала, как отдохнула с сыном в ОАЭ
Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public domain

Журналистка рассказала о своём отдыхе в Объединённых Арабских Эмиратах, куда он взяла своего семилетнего сына Платона.

Звезда объяснила, что не всегда стоит менять места отдыха "для разнообразия". Она предпочитает места, проверенные временем. 

В Дубае Ксения похвалила роскошь, завтраки, близость пляжа и spa-центр.

Ранее Собчак восхитила апрельская погода в Дубае. Она рассказала, что встрела В ОАЭ всю Москву.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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