Собчак показала кадры с отдыха в Дубае с сыном Платоном

Собчак рассказала, как отдохнула с сыном в ОАЭ

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак перечислила плюсы отдыха в Дубае.

Фото: https://www.instagram.com/xenia_sobchak by Инстаграм Ксении Собчак is licensed under public domain

Журналистка рассказала о своём отдыхе в Объединённых Арабских Эмиратах, куда он взяла своего семилетнего сына Платона.

Звезда объяснила, что не всегда стоит менять места отдыха "для разнообразия". Она предпочитает места, проверенные временем.

В Дубае Ксения похвалила роскошь, завтраки, близость пляжа и spa-центр.

Ранее Собчак восхитила апрельская погода в Дубае. Она рассказала, что встрела В ОАЭ всю Москву.