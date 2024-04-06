Собчак показала кадры с отдыха в Дубае с сыном Платоном

Ксения Собчак перечислила плюсы отдыха в Дубае.
Журналистка рассказала о своём отдыхе в Объединённых Арабских Эмиратах, куда он взяла своего семилетнего сына Платона.
Звезда объяснила, что не всегда стоит менять места отдыха "для разнообразия". Она предпочитает места, проверенные временем.
В Дубае Ксения похвалила роскошь, завтраки, близость пляжа и spa-центр.
Ранее Собчак восхитила апрельская погода в Дубае. Она рассказала, что встрела В ОАЭ всю Москву.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.