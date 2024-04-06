Звезда 90-х Лика Стар рассказала, как перешла дорогу Пугачевой

Лика Стар попала в черный список Пугачевой из-за отказа работать в ее театре

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лика Стар в программе "Секрет на миллион" призналась, что попала в черный список после отказа работать в Театре песни под крылом Аллы Пугачевой.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

По ее воспоминаниям, тогда не был открытой мести, но невозможно отрицать факты — с ней отказались работать на студии, отменили концерты и отказывались сотрудничать.

"Это было невозможно. Единственная причина — я очень свободолюбивый человек. Никогда не хотелось, чтобы про мою биографию говорили: "Вот ее сделала Пугачёва". Я так не хотела, я хотела сама чего-то добиться", — рассказала артистка.

В тот момент Стар спасло то, что она забеременела старшим сыном. Она уверена, что именно эта ситуация помогла ей пережить сложившуюся ситуацию.

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