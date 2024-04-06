Саша Бортич рассказала, кто заставляет ее рыдать

Российская актриса Саша Бортич в своем блоге рассказала о работе с психологом. По ее словам, она регулярно плачет из-за терапии.
Артистка постаралась с юмором отнестись к сложившейся ситуации.
"Высматриваю легкость, которая должна приходить после слез на психотерапии. Пока только слезы", — написала Бортич.
В мае прошлого года Саша Бортич объявила о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Вместе они воспитывают общего сына Сашу, который родился в 2020 году. Изначально актриса скрывала рождение малыша, но спустя время начала активно делиться моментами из их жизни.
Недавно артистка оказалась втянута в скандал после слов коллеги, актера Никиты Кологривого об отсутствии у нее профильного образования. Бортич призналась, что до сих пор пытается избавиться от синдрома самозванца.
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