Саша Бортич рассказала, кто заставляет ее рыдать

Саша Бортич постоянно плачет во время сеансов терапии

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская актриса Саша Бортич в своем блоге рассказала о работе с психологом. По ее словам, она регулярно плачет из-за терапии.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Артистка постаралась с юмором отнестись к сложившейся ситуации.

"Высматриваю легкость, которая должна приходить после слез на психотерапии. Пока только слезы", — написала Бортич.

В мае прошлого года Саша Бортич объявила о расставании с супругом, бизнесменом Евгением Савельевым. Вместе они воспитывают общего сына Сашу, который родился в 2020 году. Изначально актриса скрывала рождение малыша, но спустя время начала активно делиться моментами из их жизни.

Недавно артистка оказалась втянута в скандал после слов коллеги, актера Никиты Кологривого об отсутствии у нее профильного образования. Бортич призналась, что до сих пор пытается избавиться от синдрома самозванца.

Ранее Виктория Боня похвасталась в соцсетях преображением.