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Виктория Боня нарастила волосы по "нано-технологии" и стала похожа на Анджелину Джоли

Виктория Боня с нарощенными волосами напомнила поклонникам Анджелину Джоли

0:58
Шоу-бизнес

Модель и светская львица Виктория Боня похвасталась в своем блоге тем, что решила вновь вернуться к длинным волосам — так, по прилету в Москву она сделала наращивание в одном из столичных салонов.

Виктория Боня с нарощенными волосами напомнила поклонникам Анджелину Джоли
Фото: youtube.com by Канал Сергей Косенко is licensed under public domain

При этом она рассказала, что приобрела копну густых волос за "бешеные" деньги, но мастера отказались с ними работать. В итоге ей сделали натуральное наращивание с помощью некрашеных детских волос.

Сама Боня пришла в восторг от получившегося результата, чем незамедлительно поделилась со своими подписчиками. Интернет-пользователи поддержали ее в том, что такой образ ей идет больше.

"Джоли нервно курит в сторонке. Хотя обе уникальны и сногсшибательны", — написал один из комментаторов.

При этом блогерша шутит, что за всю жизнь потратила на свое преображение столько денег, что могла бы приобрети пентхаус.

Ранее Лика Стар рассказала, как Федор Бондарчук убедил ее сняться в клипе голой.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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