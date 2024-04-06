Виктория Боня нарастила волосы по "нано-технологии" и стала похожа на Анджелину Джоли

Виктория Боня с нарощенными волосами напомнила поклонникам Анджелину Джоли

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель и светская львица Виктория Боня похвасталась в своем блоге тем, что решила вновь вернуться к длинным волосам — так, по прилету в Москву она сделала наращивание в одном из столичных салонов.

Фото: youtube.com by Канал Сергей Косенко is licensed under public domain

При этом она рассказала, что приобрела копну густых волос за "бешеные" деньги, но мастера отказались с ними работать. В итоге ей сделали натуральное наращивание с помощью некрашеных детских волос.

Сама Боня пришла в восторг от получившегося результата, чем незамедлительно поделилась со своими подписчиками. Интернет-пользователи поддержали ее в том, что такой образ ей идет больше.

"Джоли нервно курит в сторонке. Хотя обе уникальны и сногсшибательны", — написал один из комментаторов.

При этом блогерша шутит, что за всю жизнь потратила на свое преображение столько денег, что могла бы приобрети пентхаус.

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