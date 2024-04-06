Актёр Владаимир Селиванов показал, как перерезает новорождённому сыну пуповину: "Главное не отчекрыжить"

Звезда "Реальных пацанов" Владимир Селиванов показал фрагмент видео с партнёрских родов.

Селиванов присутствовал на родах жены. Ему предоставили почётную обязанность перерезать малышу пуповину.

— Где резать-то? — спросил актёр, держа в руках хирургические ножницы.

— Подожди, команды не было ещё;

— Главное не отчекрыжить;

— Исключено, — такой диалог состоялся в родильной палате.