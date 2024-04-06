Лика Стар со слезами на глазах призналась, что ей пришлось оставить детей мужу-итальянцу

Лика Стар рассказала, что дети после развода остались с отцом в Италии

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица Лика Стар в программе "Секрет на миллион" рассказала, что за 20 лет брака с мужем-итальянцем не раз грозилась увезти детей в Россию, но после развода наследники остались с отцом.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

Она объясняла их конфликты с бывшим супругом разницей менталитетов.

"В Италии дети после развода могут жить с отцом. Им там самим разрешается выбрать, с кем остаться. У нас в семье доходило и до этого, я хотела увезти детей в Россию", — рассказала она.

В настоящее время артистка живет в Москве на съемной квартире и делит с бывшим супругом пополам расходы на детей.

Лика Стар впервые стала мамой в 2004-м году — у нее родилась дочь Аллегрина. В 2011-м году на свет появился сын Марк.

Ранее Светлана Бондарчук восхитила Сеть фотографиями маленького Петра.