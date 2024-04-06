Светлана Бондарчук показала новые фото подросшего сына, рожденного от суррогатной мамы

Светлана Бондарчук опубликовала новые фото младшего сына

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и журналистка Светлана Бондарчук в своем блоге поделилась редкими семейными кадрами, на которых особое внимание привлекает ее младший сын Петр.

Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

Светская львица решила показать поклонникам, как проходит их с мужем и сыном субботнее утро.

"Суббота. Любовь. Семья. Цветы", — лаконично подписала уютные весенние кадры Бондарчук.

Поклонники пришли в восторг от представленных кадров и завалили телеведущую исключительно положительными комментариями. Они пишут о том, что Петр растет настоящим красавцем.

54-летняя Светлана Бондарчук счастлива в браке с продюсером Сергеем Харченко, с которым воспитывает сына Петра. У обоих есть дети от первых браков.

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