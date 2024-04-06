Солистка группы "Город 312" оправдалась, после того как Полина Гагарина выгнала ее с шоу "Голос"

Певица Диана Макарова объяснила свой провал на "Голосе" проблемами со здоровьем

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица и солистка группы "Город 312" Диана Макарова в беседе со StarHit заявила, что выступала на телепроекте "Голос" с проблемами со связками.

Фото: 1tv.ru by Шоу "Голос" на Первом канале is licensed under public domain

Она отметила, что последний этап и так один из самых тяжелых, а у нее еще начались и проблемы с голосом.

"Меня подвело здоровье — у меня связки смыкались на одну треть, поэтому полностью свой потенциал я не могла показать", — посетовала Макарова.

Она рассказала, что участники группы "Город 312" пришли за нее поболеть, что стало для нее дополнительной мотивацией. При этом она считает, что ей бы уже не хватило сил и времени на участие в "Голосе", так как с коллективом они начали запись альбома.

Ранее победительница "Холостяка" раскритиковала новое шоу на ТНТ "Невеста. Экстра Любовь".