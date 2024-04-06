Ведущий интеллектуального шоу "Своя игра" раскрыл один из секретов программы

Ведущий шоу "Своя игра" Кулешов объяснил бедностью игроков выбор мантий

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ведущий программы "Своя игра" на НТВ Петр Кулешов в интервью "Газете.ру" заявил, что мантии на игроках появились из-за их бедности.

Фото: youtube.com by канал VodkaMe is licensed under public domain

Первый выпуск интеллектуальной программы вышел 7 апреля 1994 года, и с тех пор постоянным атрибутом участников является черная мантия.

Кулешов объяснил, что такой ход был придуман из-за того, что некоторые игроки появлялись в неподобающем виде.

"Мантии появились потому, что в 90-х девять из десяти игроков требовали того, чтобы их переодели", — рассказал он.

Ведущий также заявил, что у программы была социальная миссия — сделать богатых людей умнее.

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