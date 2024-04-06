Ведущий интеллектуального шоу "Своя игра" раскрыл один из секретов программы

Ведущий программы "Своя игра" на НТВ Петр Кулешов в интервью "Газете.ру" заявил, что мантии на игроках появились из-за их бедности.
Первый выпуск интеллектуальной программы вышел 7 апреля 1994 года, и с тех пор постоянным атрибутом участников является черная мантия.
Кулешов объяснил, что такой ход был придуман из-за того, что некоторые игроки появлялись в неподобающем виде.
"Мантии появились потому, что в 90-х девять из десяти игроков требовали того, чтобы их переодели", — рассказал он.
Ведущий также заявил, что у программы была социальная миссия — сделать богатых людей умнее.
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