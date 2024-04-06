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Сябитова накопила долгов на 250 тысяч рублей

Народная сваха Роза Сябитова задолжала ФНС 250 тысяч рублей

0:50
Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова должна Федеральной налоговой службе (ФНС) 250 тысяч рублей. Об этом пишет Shot.

Народная сваха Роза Сябитова задолжала ФНС 250 тысяч рублей
Фото: youtube.com by канал Между нами is licensed under public domain

Так как она уже получила уведомление с требованием закрыть задолженность, то при уклонении у нее могут возникнуть трудности с вылетом за границу.

В феврале Роза Сябитова рассказала прессе, что ее пенсия составляет 15 тысяч рублей. По ее словам, эти деньги она откладывает на счете, так как может прожить на другие доходы. Сваха не привыкла жаловаться из-за воспитания.

Также на днях Сябитова рассказала, почему на самом деле расстались Кристина Асмус и Гарик Харламов. Она уверена, что камнем преткновения стал тяжелый характер актрисы.

Ранее Паулина Андреева рассказала о недоверии к ней в профессиональной сфере из-за влиятельного мужа.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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