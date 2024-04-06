"Никто не доверяет": Паулина Андреева пожаловалась, что к ней предвзято относятся из-за мужа

Актриса Паулина Андреева заявила о недоверии к ней из-за влиятельного мужа

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Паулина Андреева в интервью на YouTube-канале "Театральный журнал" призналась, что в киносообществе к ней относятся предвзято из-за влиятельного мужа.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

Паулина отметила, что многие сочувствовали Бондарчуку и считали, что Андреева своими сценариями "заведет его за Магадан".

"Знаете, бывают жены в наказание, бывают во вспоможение. Поэтому было трудно выдерживать, что тебе действительно никто не доверяет. Никто не доверяет, что ты можешь действительно создать, написать что-то", — отметила артистка.

Ей приходится справляться с предрассудками и насмешками, хотя это непросто. Сама Паулина отмечает, что в происходящем нет поддержки. По ее словам, в сценарном цеху огромная конкуренция.

Ранее стало известно новое название клуба "Мутабор", в котором прошла "голая" вечеринка.