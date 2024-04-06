Скандальный клуб Мутабор, в котором прошла "голая" вечеринка Ивлеевой, открылся под новым названием

Клуб "Мутабор", в котором в декабре прошлого года прошла "голая" вечеринка блогерши Анастасии Ивлеевой, открыл свои двери для посетителей под новым названием. Как сообщает Shot, заведение переименовали в ARMA.
В клубе прошла первая вечеринка, приуроченная к девятилетию музыкального лейбла System 108. Сообщается, что на мероприятии присутствовали почти тысяча человек, которых тщательно проверяли на входе. Нельзя было пронести с собой еду, напитки, таблетки, губные помады и блески. Билеты можно было приобрести только за наличные.
После скандала в заведении сделали ремонт — убрали кровати, перекрасили стены и "освежили" туалеты.
Клуб "Мутабор" должен был начать работать 25 марта по истечению срока, назначенного судом, на запрет деятельности.
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