Салтыкова объяснила, почему ее дочь не собирается на "Новую фабрику звезд"

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Дочь Ирины Салтыковой не принимает участия в "Новой Фабрике звезд" из-за необъективности

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Шоу-бизнес

Певица Ирина Салтыкова в шоу "Посиделки на Дорожном радио" заявила, что ее дочь Алиса не станет принимать участия в передаче "Новая Фабрика звезд". По ее словам, на таких проектах нет объективности.

Дочь Ирины Салтыковой не принимает участия в "Новой Фабрике звезд" из-за необъективности
Фото: youtube.com by канал Света вокруг света is licensed under public domain

Так, Салтыкова пояснила, что вокалист может круто петь, но ему откажут и не возьмут в команду.

"Это же будет необъективно. Зачем ходить на такие шоу? За мнением людей, которые не эксперты? Это шоу", — поделилась артистка.

При этом знаменитая исполнительница не осуждает тех, кто участвует в подобных проектах.

Ранее Полина Гагарина выгнала из шоу "Голос" солистку группы "Город 312".

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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