Инстасамка залезла в водоём с нефтью, чтобы устроить гламурную фотосессию

Блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, попозировала в водоёме, наполненном нефтью.
Эпатажная блогер опубликовала в Инстаграм* серию необычных снимков. Звезда Интернета погрузилась в нефть, чтобы сделать гламурную фотосессию.
"Таких сочных женщин в мире точно нет. Они все у нас, ведь мы пампим, пампим нефть", — написала Дарья под фотографиями.
У интернет-пользовательей снимки вызвали неоднозначные ассоциации.
"Словно фотосессия из ада", — писали фолловеры
Ранее актриса Светлана Ходченкова опубликовала фотосессию из Африки с настоящим гепардом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.