Инстасамка залезла в водоём с нефтью, чтобы устроить гламурную фотосессию

Инстасамка устроила фотосессию в нефти

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Дарья Зотеева, известная как Инстасамка, попозировала в водоёме, наполненном нефтью.

Фото: https://www.instagram.com/instasamka by Инстаграм Инстасамки is licensed under public domain

Эпатажная блогер опубликовала в Инстаграм* серию необычных снимков. Звезда Интернета погрузилась в нефть, чтобы сделать гламурную фотосессию.

"Таких сочных женщин в мире точно нет. Они все у нас, ведь мы пампим, пампим нефть", — написала Дарья под фотографиями.

У интернет-пользовательей снимки вызвали неоднозначные ассоциации.

"Словно фотосессия из ада", — писали фолловеры

Ранее актриса Светлана Ходченкова опубликовала фотосессию из Африки с настоящим гепардом.

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