Садальский призвал отгадать известную женщину по описанию: "Большой живот и кривые, волосатые ноги"

Станислав Садальский описал некую не очень привлекательную женщину с обворожительной улыбкой и призвал отгадать загаданную им личность.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" привёл словестный портрет женщины с явными физическими недостатками.
"Жила-была девочка, у неё были редкие жирные волосы, большие на выкат глаза, большой нос, тонкие губы, широкие плечи, тонкие руки, маленькая грудь, большой живот и кривые, волосатые ноги", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Актёр отметил, что в целом девочка была некрасивой, однако её украшала обворожительная улыбка.
"Кто это?" — задал вопрос Садальский.
Артист сопроводил свой пост фото женщины в образе школьницы, внешне напоминающей телеведущую Тину Канделаки.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.