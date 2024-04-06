Садальский призвал отгадать известную женщину по описанию: "Большой живот и кривые, волосатые ноги"

Садальский загадал подписчикам загадку про девочку с кривыми ногами

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Станислав Садальский описал некую не очень привлекательную женщину с обворожительной улыбкой и призвал отгадать загаданную им личность.

Фото: 4freephotos.com by by alegri / 4freephotos.com is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" привёл словестный портрет женщины с явными физическими недостатками.

"Жила-была девочка, у неё были редкие жирные волосы, большие на выкат глаза, большой нос, тонкие губы, широкие плечи, тонкие руки, маленькая грудь, большой живот и кривые, волосатые ноги", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.

Актёр отметил, что в целом девочка была некрасивой, однако её украшала обворожительная улыбка.

"Кто это?" — задал вопрос Садальский.

Артист сопроводил свой пост фото женщины в образе школьницы, внешне напоминающей телеведущую Тину Канделаки.