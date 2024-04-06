Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Путин подписал указ, упрощающий выкуп госимущества для малого и среднего бизнеса
Американские ученые выяснили, влияет ли порода на поведение собаки
Российский фильм "Чума" попал в основной конкурс кинофестиваля Германии
Яркие цвета и необычная форма: фуксия
Тренер рассказала об упражнениях, которые за месяц улучшат осанку
Недостаточная защита от коррозии: проблема китайских автомобилей
Ведущий шоу "Своя игра" Кулешов объяснил бедностью игроков выбор мантий
Дачники будут жить по новым законам
Именно эти биологические процессы могут спровоцировать лунатизм у человека
Дочка рэпера Тимати Алиса собралась замуж за корейца: "Они все такие пусечки"

Дочка Тимати учит корейский язык, чтобы выйти замуж за корейца

0:52
Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона рассказала, что её внучка Алиса фанатеет от корейской культуры.

Дочка Тимати учит корейский язык, чтобы выйти замуж за корейца
Фото: https://vk.com/simona_chernomorskaya by ВК-аккаунт Симоны Черноморской is licensed under public domain

Симона поведала, что у девочки начался "корейский бум", поэтому бабушке пришлось выучить имена всех участников групп "Black pink" и " Stray kids".

Мама рэпера попыталась запомнить всех кумиров внучки, чтобы быть с Алисой "на одной волне".

"Замуж — только за корейца, ведь они все такие "пусечки"! Папа не в восторге от этого заявления!" — написала Симона в Инстаграм*.

Женщина одобрила выбор внучки, так как корейцы-музыканты очень хорошо зарабатывают.

Алиса намерена выучить корейский язык, чтобы попасть в иностранную группу.

"Блондинки в Азии всегда нарасхват!" — объяснила Симона.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Дети Кейт Миддлтон помогают ей справиться с тяжелой болезнью
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины Дмитрий Плотников НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Последние материалы
Бывший муж Началовой появился на публике с женой Ольгой
Куда россияне могут поехать без визы на майские
Ей было 114 на момент съёмок: самая пожилая актриса
Певица Mia Boyka выручила Любовь Успенскую при помощи туалетной бумаги
Знакомим с уникальным растением - цикас
Тренер объяснил, почему ребенка стоит отдать на большой теннис
Блогерша Блиновская получила разрешение на звонки детям из СИЗО
Жена Петросяна не может носить каблуки из-за удаления вен на ноге
Алёна Свиридова назвала большой ошибкой обучение сына в Канаде
Киев тщательно скрывает итоги ракетного удара ВКС России по городам Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников