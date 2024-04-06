Дочка рэпера Тимати Алиса собралась замуж за корейца: "Они все такие пусечки"

Мама рэпера Тимати Симона рассказала, что её внучка Алиса фанатеет от корейской культуры.
Симона поведала, что у девочки начался "корейский бум", поэтому бабушке пришлось выучить имена всех участников групп "Black pink" и " Stray kids".
Мама рэпера попыталась запомнить всех кумиров внучки, чтобы быть с Алисой "на одной волне".
"Замуж — только за корейца, ведь они все такие "пусечки"! Папа не в восторге от этого заявления!" — написала Симона в Инстаграм*.
Женщина одобрила выбор внучки, так как корейцы-музыканты очень хорошо зарабатывают.
Алиса намерена выучить корейский язык, чтобы попасть в иностранную группу.
"Блондинки в Азии всегда нарасхват!" — объяснила Симона.
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