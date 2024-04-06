Дочка рэпера Тимати Алиса собралась замуж за корейца: "Они все такие пусечки"

Дочка Тимати учит корейский язык, чтобы выйти замуж за корейца

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Мама рэпера Тимати Симона рассказала, что её внучка Алиса фанатеет от корейской культуры.

Фото: https://vk.com/simona_chernomorskaya by ВК-аккаунт Симоны Черноморской is licensed under public domain

Симона поведала, что у девочки начался "корейский бум", поэтому бабушке пришлось выучить имена всех участников групп "Black pink" и " Stray kids".

Мама рэпера попыталась запомнить всех кумиров внучки, чтобы быть с Алисой "на одной волне".

"Замуж — только за корейца, ведь они все такие "пусечки"! Папа не в восторге от этого заявления!" — написала Симона в Инстаграм*.

Женщина одобрила выбор внучки, так как корейцы-музыканты очень хорошо зарабатывают.

Алиса намерена выучить корейский язык, чтобы попасть в иностранную группу.

"Блондинки в Азии всегда нарасхват!" — объяснила Симона.

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