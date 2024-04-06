Мария Погребняк честно рассказала о причинах развода с мужем-футболистом

Мария Погребняк рассказала о разводе с мужем словами "наши отношения переросли"

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогерша и модель Мария Погребняк решила поделиться причинами развода с мужем, футболистом Павлом Погребняком спустя девять лет. Она пояснила, что они стали друг другу родственниками.

Фото: youtube.com by канал Интервью is licensed under public domain

По ее словам, им с супругом не удалось найти компромисс в том моменте, когда каждый стал заниматься своими делами, а дети выросли.

"Я хочу еще раз показать и сказать, что не женщина в этом виновата, два человека в этом виновны", — уверяет многодетная мать.

Погребняк считает, что хранить гармонию в семье должны оба, а не только женщина. Но порой мужчины забывают об этой своей важной функции.

"Это ошибка вас, мужчин, что вы забиваете на наши интересы через определенный промежуток времени. И когда говорят, что брак распадается, чаще всего в этом виновна жена. Нет, жена такая же осталась", — заверила Мария.

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