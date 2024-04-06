Подтвердились слухи про нового возлюбленного иды Иды Галич

Телеведущая и блогерша Ида Галич впервые показала подписчикам своего нынешнего возлюбленного, с которым состоит в отношениях уже полгода. Она поздравила избранника с праздником и назвала его "красавчиком".
В своем Telegram-канале она поделилась и историей знакомства с мужчиной, которого зовут Олег Ледвич.
"Сегодня ровно полгода, как мы случайно оказались в одном кафетерии и девочки уговорили тебя выпить с нами по 50 грамм коньячку", — написала Галич.
Но оказалось, что на этом вечер не закончился, поэтому прошло уже шесть месяцев с их первого поцелуя. Она призналась, что обожает гладить волосы своего возлюбленного. Она выложила сразу несколько видеороликов с избранником, на которых он снят со спины.
Еще в декабре прошлого года появилась информация о романе телеведущей с бизнесменом и яхтсменом Олегом Ледвичем, которому 33 года. Он был женат и у него есть дочь от первого брака.
Ранее Глюкоза показала милое видео с мамой и дочерьми.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.