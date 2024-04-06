Подтвердились слухи про нового возлюбленного иды Иды Галич

Ида Галич впервые рассказала о своем возлюбленном и назвала его "красавчиком"

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая и блогерша Ида Галич впервые показала подписчикам своего нынешнего возлюбленного, с которым состоит в отношениях уже полгода. Она поздравила избранника с праздником и назвала его "красавчиком".

Фото: Telegram by Личный Телеграм-канал Иды Галич is licensed under public domain

В своем Telegram-канале она поделилась и историей знакомства с мужчиной, которого зовут Олег Ледвич.

"Сегодня ровно полгода, как мы случайно оказались в одном кафетерии и девочки уговорили тебя выпить с нами по 50 грамм коньячку", — написала Галич.

Но оказалось, что на этом вечер не закончился, поэтому прошло уже шесть месяцев с их первого поцелуя. Она призналась, что обожает гладить волосы своего возлюбленного. Она выложила сразу несколько видеороликов с избранником, на которых он снят со спины.

Еще в декабре прошлого года появилась информация о романе телеведущей с бизнесменом и яхтсменом Олегом Ледвичем, которому 33 года. Он был женат и у него есть дочь от первого брака.

Ранее Глюкоза показала милое видео с мамой и дочерьми.