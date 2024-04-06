Моргенштерн* отреагировал на призыв Виталия Бородина снять с него статус иноагента

Моргенштерна* обрадовала инициатива Виталия Бородина снять с него статус иноагента

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпер Моргенштерн* прокомментировал новость о том, что за помощь пострадавшим в "Крокусе" с него хотят снять статус иностранного агента.

Фото: https://vk.com/morgenshtern by Инстаграм Моргенштерна is licensed under public domain

Музыканта воодушивила инициатива политического активиста Виталия Бородина его простить. Бородин отметил помощь рэпера жертвам теракта в "Крокус Сити Холл".

Шоумен рассказал, что из своих личных денег он пожертвовал 20 миллионов рублей, остальное было результатом организованного им сбора пожертвований неравнодушных людей.

"Собрали почти 50 миллионов. Потратили только 25", — объяснил рэпер.

Он отметил, что делал добро и до иноагенства и после иноагенства.

Подписчики активно комментирвали видео.

"Мальчик, водочки налей, Алишерка домой едет"; "Просто не попадись в эту ловушку", — предупредили рэпера поклонники. "Я думаю это не ловушка, они понимают", — высказался Моргенштерн*.

* призан Минюстом РФ иностранным агентом.