Моргенштерн* отреагировал на призыв Виталия Бородина снять с него статус иноагента

Рэпер Моргенштерн* прокомментировал новость о том, что за помощь пострадавшим в "Крокусе" с него хотят снять статус иностранного агента.
Музыканта воодушивила инициатива политического активиста Виталия Бородина его простить. Бородин отметил помощь рэпера жертвам теракта в "Крокус Сити Холл".
Шоумен рассказал, что из своих личных денег он пожертвовал 20 миллионов рублей, остальное было результатом организованного им сбора пожертвований неравнодушных людей.
"Собрали почти 50 миллионов. Потратили только 25", — объяснил рэпер.
Он отметил, что делал добро и до иноагенства и после иноагенства.
Подписчики активно комментирвали видео.
"Мальчик, водочки налей, Алишерка домой едет";
"Просто не попадись в эту ловушку", — предупредили рэпера поклонники.
"Я думаю это не ловушка, они понимают", — высказался Моргенштерн*.
* призан Минюстом РФ иностранным агентом.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.