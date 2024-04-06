Глюк’оZа поделилась редкими кадрами с мамой и дочками

Певица Наталья Чистякова-Ионова, известная под псевдонимом Глюкоза, показала поклонникам редкое видео со своими дочерьми и матерью.
В начале ролика внимание приковано к наследницам артистки — Лидии и Вере — которые задумались о том, какими они будут в будущем. Чуть позднее в кадре появляется сама Глюкоза и ее мать, Татьяна Михайловна.
Интернет-пользователи восхитились атмосферой добра в ролике и указали на позитивную ауру, исходящую от семьи. Хотя, известно, что девочки между собой не общаются плотно, так как у них разные характеры.
Вера более спокойная и усидчивая, занимается учебой и спортом, а Лидия известна как бунтарка, которая выбрала для себя направление в музыке.
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