Анджелина Джоли показала свою дочь Вивьен на закрытом показе мюзикла "Аутсайдеры"

Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен на закрытом показе мюзикла "Аутсайдеры"

0:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен посетили закрытый показ мюзикла "Аутсайдеры", где Вивьен сыграет роль.

Фото: flickr by Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0

Актриса и ее дочь были замечены в стильных ансамблях, а Анджелина распустила свои волосы.

Мюзикл "Аутсайдеры" является театральной адаптацией одноименного фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года и представляет собой историю о взрослении.