Анджелина Джоли показала свою дочь Вивьен на закрытом показе мюзикла "Аутсайдеры"
Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен на закрытом показе мюзикла "Аутсайдеры"
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Анджелина Джоли и ее дочь Вивьен посетили закрытый показ мюзикла "Аутсайдеры", где Вивьен сыграет роль.
Фото: flickr by Foreign and Commonwealth Office is licensed under Open Government Licence version 1.0
Актриса и ее дочь были замечены в стильных ансамблях, а Анджелина распустила свои волосы.
Мюзикл "Аутсайдеры" является театральной адаптацией одноименного фильма Фрэнсиса Форда Копполы 1983 года и представляет собой историю о взрослении.
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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.