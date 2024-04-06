Софья Эрнст: актриса, мама и звезда "Золота Умальты"

Что маленький сын Софьи Эрнст увидел на экране, когда она поцеловалась с дядей?

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Софья Эрнст, многодетная мама и популярная актриса, столкнулась с трудностями в нахождении баланса между работой и семьей. Ее популярность после участия в сериале "Золото Умальты" только выросла, но она все еще находит время для своих трех детей.

Фото: инстаграм аккаунт Софьи Эрнст

Ее младший сын, Лев, еще не осознал, что его мама известная актриса, и удивляется, видя ее на экране. Когда он увидел ее поцелуй с другим мужчиной в одном из трейлеров, ребенок невинно поделился своими впечатлениями с отцом. Однако муж Софьи, Константин Львович, справился с ситуацией с юмором.

Дочери Эрнст, Эрика и Кира, тоже начали осознавать популярность своей мамы и рады ее успехам. Софья сосредоточена на карьере, но все же находит время для своей семьи, которая включает в себя троих детей от ее брака с гендиректором Первого канала.