Филипп Киркоров разгневан на съемках "Маска" из-за маленького гостя
Филипп Киркоров и Регина Тодоренко в центре скандала на съемках "Маска"
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На съемках нового сезона шоу "Маска" Филипп Киркоров и Регина Тодоренко стали свидетелями неожиданного происшествия.
Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0
Видя, как сын Тодоренко, Михаил, играл с микрофоном и битбоксил, певец проявил свое недовольство.
Тодоренко с юмором поделилась этой ситуацией, что вызвало взрыв смеха на съемочной площадке.
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Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.