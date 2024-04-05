Филипп Киркоров разгневан на съемках "Маска" из-за маленького гостя

Филипп Киркоров и Регина Тодоренко в центре скандала на съемках "Маска"

0:21 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На съемках нового сезона шоу "Маска" Филипп Киркоров и Регина Тодоренко стали свидетелями неожиданного происшествия.

Фото: Wikipedia by Okras is licensed under CC BY-SA 4.0

Видя, как сын Тодоренко, Михаил, играл с микрофоном и битбоксил, певец проявил свое недовольство.

Тодоренко с юмором поделилась этой ситуацией, что вызвало взрыв смеха на съемочной площадке.