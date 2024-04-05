Рустам Солнцев раскрыл тайны Киркорова: "Политика и интриги"

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Рустам Солнцев в интервью Гордону* оскорбил звездных артистов

0:48
Шоу-бизнес

Бывший участник российского телешоу, Рустам Солнцев, вызвал скандал своими высказываниями о звездных артистах, включая Филиппа Киркорова.

Рустам Солнцев в интервью Гордону* оскорбил звездных артистов
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*, Солнцев затронул тему политики, критиковав решение артистов уехать из России и намекнув на их предполагаемые "вредные привычки".

Эти комментарии вызвали негодование в патриотически настроенных кругах и в СМИ, а региональное издание "Блокнот" даже предложило читателям голосовать о признании Солнцева иностранным агентом. Киркоров отказался комментировать утверждения о своей личной жизни и политических взглядах.

* — внесен в реестр иноагентов Минюста РФ, в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск МВД РФ.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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