Рустам Солнцев раскрыл тайны Киркорова: "Политика и интриги"

Бывший участник российского телешоу, Рустам Солнцев, вызвал скандал своими высказываниями о звездных артистах, включая Филиппа Киркорова.
В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону*, Солнцев затронул тему политики, критиковав решение артистов уехать из России и намекнув на их предполагаемые "вредные привычки".
Эти комментарии вызвали негодование в патриотически настроенных кругах и в СМИ, а региональное издание "Блокнот" даже предложило читателям голосовать о признании Солнцева иностранным агентом. Киркоров отказался комментировать утверждения о своей личной жизни и политических взглядах.
* — внесен в реестр иноагентов Минюста РФ, в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга, объявлен в розыск МВД РФ.
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