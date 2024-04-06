Дана Борисова вышла в свет с 16-летней дочерью Полиной

Телеведущей Дане Борисовой польстило то, что её сравнили с главной героиней фильма.
Дана Борисова опубликовала фото с презентации фильма "Золото Умальты". Она опубликовала заголовок СМИ, в котором похвалили её стройную фигуру.
"Пишут, что я выглядела лучше актрисы, сыгравшей главную роль", — написала звезда в Инстаграм*.
На снимке Борисова запечатлена со своей 16-летней дочерью Полиной.
Ранее Юлия Барановская показала повзрослевшую дочь от Андрея Аршавина.
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