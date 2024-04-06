Дана Борисова вышла в свет с 16-летней дочерью Полиной

Дана Борисова показала повзрослевшую дочку Полину

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущей Дане Борисовой польстило то, что её сравнили с главной героиней фильма.

Фото: https://www.instagram.com/danaborisova_official by Инстаграм Даны Борисовой is licensed under public domain

Дана Борисова опубликовала фото с презентации фильма "Золото Умальты". Она опубликовала заголовок СМИ, в котором похвалили её стройную фигуру.

"Пишут, что я выглядела лучше актрисы, сыгравшей главную роль", — написала звезда в Инстаграм*.

На снимке Борисова запечатлена со своей 16-летней дочерью Полиной.

Ранее Юлия Барановская показала повзрослевшую дочь от Андрея Аршавина.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской