Татьяна Лазарева* оправдалась за свои слова про атаки на Белгород: "Все меня проклинают"

Татьяна Лазарева* объяснила свои слова про атаки БПЛА на города России

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Татьяна Лазарева* уверена, что её слова из интервью стали цитировать в России из-за испуга.

Фото: https://www.instagram.com/lazarevatut by Инстаграм Татьяны Лазаревой is licensed under public domain

Телеведущая Татьяна Лазарева* объяснила, что её слова о радости по поводу атак БПЛА на Белгород вырвали из контекста. Она призвала посмотреть целиком всё её интервью, которое было сделано ещё в августе 2023 года.

"Все меня проклинают, как я радуюсь бомбам, летящим на Белгород", — сказала Лазарева в социальных сетях.

Звезда ТВ считает, что травля против неё началась после заявления о её намерении баллотироваться в Московскую городскую Думу.

"Вы шутите? Ущепните меня. Вы что реально настолько перепугались, что какая-то вонючая Татьяна Лазарева претендует на ваши …. места?" — выразила своё удивление телеведущая.

Она отметила, что гордится своей значимостью, но при этом разделяет отвественность с группой иностранных агентов.

* признана Минюстом РФ иностранным агентом