Татьяна Лазарева* оправдалась за свои слова про атаки на Белгород: "Все меня проклинают"

Татьяна Лазарева* уверена, что её слова из интервью стали цитировать в России из-за испуга.
Телеведущая Татьяна Лазарева* объяснила, что её слова о радости по поводу атак БПЛА на Белгород вырвали из контекста. Она призвала посмотреть целиком всё её интервью, которое было сделано ещё в августе 2023 года.
"Все меня проклинают, как я радуюсь бомбам, летящим на Белгород", — сказала Лазарева в социальных сетях.
Звезда ТВ считает, что травля против неё началась после заявления о её намерении баллотироваться в Московскую городскую Думу.
"Вы шутите? Ущепните меня. Вы что реально настолько перепугались, что какая-то вонючая Татьяна Лазарева претендует на ваши …. места?" — выразила своё удивление телеведущая.
Она отметила, что гордится своей значимостью, но при этом разделяет отвественность с группой иностранных агентов.
* признана Минюстом РФ иностранным агентом
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