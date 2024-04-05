"Для тех, кому хотелось исповедаться": стала известна интересная подробность про первые сезоны шоу "Фабрика звезд"

Певица Сати Казанова рассказала о присутствии батюшки на "Фабрике звезд"

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российская певица, участница первого сезона культового телешоу "Фабрика звезд" Сати Казанова в интервью YouTube-каналу "Про тебя" рассказала, что на проекте присутствовал батюшка.

Фото: youtube.com by канал Яна Чурикова is licensed under public domain

По ее словам, священника в звездный дом пригласил музыкальный продюсер Игорь Матвиенко. Казанова назвала наставника "верующим и церковным" человеком.

"Он привел батюшку для тех, кому хотелось исповедаться или просто побеседовать о Боге, о духовном", — рассказала она.

Стоит отметить, что священнослужитель присутствовал лишь на первом сезоне телепередачи.

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