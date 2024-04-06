Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"

Максим Галкин* поделился забавным домашним видео из семейного архива.
Галкин* разместил в Инстаграм* видео, на котором маленький сын Гарри лепечет что-то в трубку телфона.
"Моё любимое видео с Гариком — здесь ему чуть меньше двух лет", — написал шоумен под кадрами.
На видео Алла Пугачёва даёт серьёзные рекомендации сыну.
"Позвони охране, чтобы ворота открыли", — сказала Примадонна.
* признан Минюстом РФ иностранным агентом.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.