Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"

Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри

0:37 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* поделился забавным домашним видео из семейного архива.

Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public domain

Галкин* разместил в Инстаграм* видео, на котором маленький сын Гарри лепечет что-то в трубку телфона.

"Моё любимое видео с Гариком — здесь ему чуть меньше двух лет", — написал шоумен под кадрами.

На видео Алла Пугачёва даёт серьёзные рекомендации сыну.

"Позвони охране, чтобы ворота открыли", — сказала Примадонна.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

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