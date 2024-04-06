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Алла Пугачёва обратилась к сыну Гарри: "Позвони охране, чтобы ворота открыли"

Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри

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Шоу-бизнес

Максим Галкин* поделился забавным домашним видео из семейного архива.

Максим Галкин* показал любимое видео с сыном Гарри
Фото: https://www.instagram.com/maxgalkinru by Инстаграм Максима Галкина is licensed under public domain

Галкин* разместил в Инстаграм* видео, на котором маленький сын Гарри лепечет что-то в трубку телфона.

"Моё любимое видео с Гариком — здесь ему чуть меньше двух лет", — написал шоумен под кадрами.

На видео Алла Пугачёва даёт серьёзные рекомендации сыну.

"Позвони охране, чтобы ворота открыли", — сказала Примадонна.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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