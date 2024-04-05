Автора романа "Приключения майора Звягина" Михаила Веллера* включили в список иноагентов

Литаратор Михаил Веллер* пополнил список иностранных агентов.
В реестр иноагентов Минюста РФ включён писатель Михаил Веллер, который сейчас проживает за рубежом. Он покинул Россию и поселился в Эстонии ещё в 2020 году в период пандемии коронавируса. В 2022 году автор романа "Приключения майора Звягина" резко осудил проведение спецоперации на Украине.
Ранее сообщалось, что проживающего в Лондоне автора романов про Эраста Фандорина Бориса Акунина** заочно арестовали.
* признан Минюстом РФ иноагентом;
** признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов.
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