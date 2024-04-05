Автора романа "Приключения майора Звягина" Михаила Веллера* включили в список иноагентов

Имя писателя Михаила Веллера* включили в реестр иноагентов Минюста РФ

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Литаратор Михаил Веллер* пополнил список иностранных агентов.

Фото: publicdomainpictures.net by Mabel Amber is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

В реестр иноагентов Минюста РФ включён писатель Михаил Веллер, который сейчас проживает за рубежом. Он покинул Россию и поселился в Эстонии ещё в 2020 году в период пандемии коронавируса. В 2022 году автор романа "Приключения майора Звягина" резко осудил проведение спецоперации на Украине.

Ранее сообщалось, что проживающего в Лондоне автора романов про Эраста Фандорина Бориса Акунина** заочно арестовали.

* признан Минюстом РФ иноагентом;

** признан Минюстом РФ иноагентом, внесён в список террористов и экстремистов.