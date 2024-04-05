Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции

Участница известного телепроекта "Дом-2" Майя Донцова сообщила, что сделала липосакцию, так как "устала быть вечно худеющей".
Она вышла на связь с подписчиками из больницы и пояснила, что без конца давала себе шанс похудеть самостоятельно, но за последние семь лет слишком устала.
После борьбы с анорексией Майя всеми силами пыталась привести себя в форму — занималась спортом, обращалась к нутрициологам, делала массажи, но вес распределялся неравномерно. По ее словам, ноги и руки у нее всегда были худыми, а вот щеки и живот "плыли".
В настоящее время результат операции пока оценить сложно, но Донцова уверена, что он будет впечатляющим.
Ранее Меган Маркл подала тайный знак Кейт Миддлтон.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и рассказал о состоянии ее здоровья.