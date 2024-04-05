Звезда "Дома-2" Майя Донцова показала кадры после липосакции

Звезда "Дома-2" Донцова сделала липосакцию

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участница известного телепроекта "Дом-2" Майя Донцова сообщила, что сделала липосакцию, так как "устала быть вечно худеющей".

Фото: youtube.com by канал Новости Дом 2 is licensed under public domain

Она вышла на связь с подписчиками из больницы и пояснила, что без конца давала себе шанс похудеть самостоятельно, но за последние семь лет слишком устала.

После борьбы с анорексией Майя всеми силами пыталась привести себя в форму — занималась спортом, обращалась к нутрициологам, делала массажи, но вес распределялся неравномерно. По ее словам, ноги и руки у нее всегда были худыми, а вот щеки и живот "плыли".

В настоящее время результат операции пока оценить сложно, но Донцова уверена, что он будет впечатляющим.

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