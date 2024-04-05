Олег Газманов объяснил сыну Родиону, что он находится в тени отца

Сын Олега Газманова признался, что находится в тени отца

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Олег Газманов поиронизировал над сыном Родионом Газмановым, который находится в тени отца.

Фото: https://vk.com/gazmanovrodion by ВК-аккаунт Родиона Газманова is licensed under public domain

Родион Гзманов опубликовал в Инстаграм* видео со знаменитым отцом. Народный артист России встал напротив сына и остроумно пошутил.

"Знаешь, где ты сечас находишься? В тени отца", — сказал Олег Михайлович.

Сам Родион заверил, что гордится тем, что его отец — народный артист России, что он собирает огромные залы и его песни поют россияне.

Ранее Родион Газманов пожаловался на хейтеров, которые призывают его отправиться на СВО добровольцем.

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