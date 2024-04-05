Олег Газманов объяснил сыну Родиону, что он находится в тени отца

Олег Газманов поиронизировал над сыном Родионом Газмановым, который находится в тени отца.
Родион Гзманов опубликовал в Инстаграм* видео со знаменитым отцом. Народный артист России встал напротив сына и остроумно пошутил.
"Знаешь, где ты сечас находишься? В тени отца", — сказал Олег Михайлович.
Сам Родион заверил, что гордится тем, что его отец — народный артист России, что он собирает огромные залы и его песни поют россияне.
Ранее Родион Газманов пожаловался на хейтеров, которые призывают его отправиться на СВО добровольцем.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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