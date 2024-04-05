Актриса Светлана Ходченкова устроила фотосессию в Африке с настоящим гепардом

Актриса Светлана Ходченкова очаровала поклонников фото с диким африканским зверем.
Звезда фильма "Благословите женщину" отдыхает на африканском континенте. Актриса делится с подписчиками жарким экзотическим контентом.
Ходченкова опубликовала фото к компании настоящего гепарда. На снимке актриса запечатлена в саванне в белом комбинезоне на ковре и в падушках с этническими узорами. Дикая пятнистая кошка на снимке с интесом обнюхивает волосы Светланы.
Подписчики оценили необычную фотографию Ходченковой.
"Как он смотрит на Свету. Света прекрасна";
"Гепард нашёл вкусняшку";
"Все мужчины в восторге от Светы и четвероногие в том числе", — писали фоллеверы под постом актрисы.
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