Актриса Светлана Ходченкова устроила фотосессию в Африке с настоящим гепардом

Актриса Светлана Ходченкова поделилась фото с гепардом

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Светлана Ходченкова очаровала поклонников фото с диким африканским зверем.

Фото: ttps://www.instagram.com/svetlana_khodchenkova by Инстаграм Светланы Ходченковой is licensed under public domain

Звезда фильма "Благословите женщину" отдыхает на африканском континенте. Актриса делится с подписчиками жарким экзотическим контентом.

Ходченкова опубликовала фото к компании настоящего гепарда. На снимке актриса запечатлена в саванне в белом комбинезоне на ковре и в падушках с этническими узорами. Дикая пятнистая кошка на снимке с интесом обнюхивает волосы Светланы.

Подписчики оценили необычную фотографию Ходченковой.

"Как он смотрит на Свету. Света прекрасна"; "Гепард нашёл вкусняшку"; "Все мужчины в восторге от Светы и четвероногие в том числе", — писали фоллеверы под постом актрисы.

Ранее певица Максим устроили фотоссесию с медведем.