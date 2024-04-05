Тимур Родригез оконфузился на съемках шоу "Новая Фабрика звезд"

Телеведущий и певец Тимур Родригез упал со сцены во время проекта "Новая Фабрика звезд", когда собирал цветы для одной из участниц. Об этом пишет Voice.
Родригез оступился во время сбора цветов от поклонников для фабрикантки Нонны Еганян. Сама она не могла этого сделать из-за роскошного наряда с большими крыльями за спиной.
Родригез заверил публику, которая ахнула после его падения, что не пострадал.
"Со мной все в порядке, это просто цветы тяжелые. Оставьте меня здесь! Почему все цветы только у Баскова и Нонны? Оставьте цветы мне!" — заявил Родригез.
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