Тимур Родригез оконфузился на съемках шоу "Новая Фабрика звезд"

Тимур Родригез упал со сцены на шоу "Новая Фабрика звезд"

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущий и певец Тимур Родригез упал со сцены во время проекта "Новая Фабрика звезд", когда собирал цветы для одной из участниц. Об этом пишет Voice.

Фото: youtube.com by канал MUZLOFT is licensed under public domain

Родригез оступился во время сбора цветов от поклонников для фабрикантки Нонны Еганян. Сама она не могла этого сделать из-за роскошного наряда с большими крыльями за спиной.

Родригез заверил публику, которая ахнула после его падения, что не пострадал.

"Со мной все в порядке, это просто цветы тяжелые. Оставьте меня здесь! Почему все цветы только у Баскова и Нонны? Оставьте цветы мне!" — заявил Родригез.

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