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Тимур Родригез оконфузился на съемках шоу "Новая Фабрика звезд"

Тимур Родригез упал со сцены на шоу "Новая Фабрика звезд"

0:44
Шоу-бизнес

Телеведущий и певец Тимур Родригез упал со сцены во время проекта "Новая Фабрика звезд", когда собирал цветы для одной из участниц. Об этом пишет Voice.

Тимур Родригез упал со сцены на шоу "Новая Фабрика звезд"
Фото: youtube.com by канал MUZLOFT is licensed under public domain

Родригез оступился во время сбора цветов от поклонников для фабрикантки Нонны Еганян. Сама она не могла этого сделать из-за роскошного наряда с большими крыльями за спиной.

Родригез заверил публику, которая ахнула после его падения, что не пострадал.

"Со мной все в порядке, это просто цветы тяжелые. Оставьте меня здесь! Почему все цветы только у Баскова и Нонны? Оставьте цветы мне!" — заявил Родригез.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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